Снегопад привел к ряду ДТП и парализовал движение в Красноярском крае

Массовые ДТП произошли в Красноярском крае из-за сильного снегопада, в нескольких местах движение парализовано, сообщает УГИБДД по региону.

Обильный снегопад и метель в Красноярском крае привел к тому, что на многих участках дороги произошли ДТП. Так, на автодороге Северное шоссе на участке от развязки «Солонцы» до улицы Авиаторов произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадавших в ДТП нет. Движение в направлении Красноярска ограничено.

Авария произошла также в Норильске. На автодороге Норильск-Талнах произошло столкновение пяти автомобилей. При попытке объехать данное ДТП столкнулись еще две машины. Чуть дальше от них столкнулись два грузовика. За помощью к медикам обратились водитель и пассажир одного из автомобилей.

На 897 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Тингино грузовые автомобили испытывают трудности при подъеме на заснеженной трассе. Постоянно идущий снег не дает возможности дорожной технике расчистить проезжую часть.

Четыре экипажа ДПС на ручном регулировании организуют поочередное движение большегрузов во избежание аварийных ситуаций. Движение из Красноярска в направлении Канска осложнено погодными условиями, особенно в местах подъемов, спусков и крутых поворотов.