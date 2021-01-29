Автомобиль министра культуры Алтайского края попал в ДТП

Автомобиль министра культуры Алтайского края попал в аварию на трассе «Барнаул-Бийск» в Троицком районе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем, в котором находились водитель, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков.

Они направлялись в командировку в Бийск для осмотра земельного участка, где планируется строить Центр культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

По информации правительства, в результате ДТП Безрукова, Кубрина и Зыков получили травмы. Им оказывают помощь в больнице.