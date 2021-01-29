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Водителей освободят от некоторых зафиксированных в непогоду штрафов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД может отменить штраф, назначенный по данным камеры видеонаблюдения, если из-за непогоды водитель непроизвольно нарушил ПДД, сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с данных комплексов в случае, если водитель нарушил правила в условиях непогоды, например, не была видна дорожная разметка из-за снегопада или неубранного снега, приводит ТАСС сообщение ведомства.

К специальным техническим средствам относятся, в том числе, стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В 2019 году Минтранс разработал рекомендации по использованию комплексов фотовидеофиксации, в которых прописано, что в плохую погоду комплексы не должны фиксировать нарушения.

Летом того же года Госавтоинспекция дала своим подразделениям указание, что при плохих погодных условиях — дождь, снегопад, туман — администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться. Но если водитель в такой ситуации все же получил штраф, то его можно обжаловать, и штраф будет отменен.

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Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))
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