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Школьники в Бурятии выставили одноклассника на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Школьники в одном из районов Бурятии разместили на сайте по продаже товаров объявление о продаже одноклассника. Когда факт «торговли» товарищем вскрылся, дети заявили, что это была шутка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.

«В мои адрес поступило обращение жителя города о том, что на сайте «Аvito» размещено рекламное объявление о продаже несовершеннолетнего с его фотографией», — написала Ганькина.

Она обратилась в МВД и попросила узнать, кто выложил объявление и фото в Сеть. Полицейские очень быстро нашли виновников — ими оказались одноклассники «продаваемого» подростка. Они признались, что таким образом решили пошутить над школьным товарищем.

Административное дело не возбуждалось. Дети не достигли возраста привлечения к административной ответственности. «Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено. С детьми и родителями проведена профилактическая беседа», — сообщила детский омбудсмен.

Ганькина добавила, что это не единичный случай. В сентябре 2020 года ребята одной из школ города Улан-Удэ тоже решили «продать» одноклассника.

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