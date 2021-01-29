Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»

Историческая драма «Дорогие товарищи!» вошла в список из 93-х фильмов, заявленных на «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм», сообщается на официальном сайте кинонаграды.

Картина режиссера Андрея Кончаловского выдвинута в этом году на получение премии от России. Главные роли в «Дорогих товарищах!» сыграли Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Дмитрий Костяев и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ По реальным событиям: лучшие российские фильмы

Действие фильма происходит в 1962 году в советском Новочеркасске. На главном городском заводе начинается забастовка. Люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию.

Во время происходящего работница парткома Людмила искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Работы Кончаловского уже претендовали на «Оскар». В 2016 году его фильм «Рая» попал в шорт-лист кинонаграды в номинации «Иностранный художественный фильм».

Шорт-лист из 15 лучших фильмов, претендующих на «Оскар», объявят 9 февраля. Церемония вручения награды в этом году состоится 25 апреля.