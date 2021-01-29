Скандально известный каток в Новосибирске закроют

Известный своей необычной формой каток у Оперного театра в Новосибирске завершит работу в эти выходные, сообщило в пятницу управление физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

«Демонтаж модульных раздевалок перед Оперным театром и сбор оборудования начнутся (в воскресенье), 31 января», – говорится в сообщении.

В субботу каток еще будет работать в обычном режиме. За полтора месяца спортивный объект посетили более 50 тысяч человек.

Форма катка у Оперного театра еще в прошлом году развеселила горожан, напомнив им пенис. О необычном объекте даже сочинил песню Иван Ургант.