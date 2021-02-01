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«Проблемный» перинатальный центр открылся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Перинатальный центр, который долгое время был долгостроем, открылся 1 февраля в Новосибирске. Он рассчитан на 4 тысячи родов в год.

Новый перинатальный центр начинали строить в 2013 году возле областной больницы на улице Немировича-Данченко. Через два года работы приостановили из-за недостатка финансирования, возобновив только в 2019 году – это удалось сделать благодаря федеральной финансовой поддержке.

В областном перинатальном центре будут оказывать помощь беременным и роженицам с заболеваниями органов и систем, болезнями репродуктивной системы, а также с преждевременными родами с 22 до 34 недель беременности. 

Из-за открытия перинатального центра закрыли роддом №2 в Октябрьском районе Новосибирска, а его коллектив перевели работать в этот центр.

Областной перинатальный центр состоит из четырех блоков разной этажности (6-7 этажей), соединенных переходом в здание областной больницы. Мощность стационарного отделения нового центра — 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас областная больница принимает только 2,5 тысяч родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая – на 100.



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