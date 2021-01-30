Исследователь определил места обитания йети на Байкале

Жители Иркутской области и Бурятии много раз рассказывали о встрече со снежным человеком или йети. Карту обитания и описании внешности таинственного гиганта составил исследователь аномальных и паранормальных явлений в Бурятии Борис Машкович.

«Снежный человек не живет возле самого Байкала. Анализ собранной информации по встречам с хун-горохоном (так его называют в республике) на территории Бурятии и Иркутской области позволяет сделать вывод, что основные места его обитания — предгорья. Возможно потому, что там почти всегда находятся карстовые области, изобилующие пещерами», — рассказал Машкович в интервью Sibnet.ru.

Максимальное количество встреч со снежным человеком происходило в районе Восточных Саян, хребта Хамар-Дабан и Баргузинского района Бурятии.

Карта встреч со снежным человеком возле Байкала Фото: © Борис Машкович

В республике люди встречались с несколькими видами, различающимися по цвету волос и ареалам наблюдения. На территории Восточных Саян — существо высокого роста с длинными руками и конусообразной макушкой. Волосы светлые.

Возле Хамар-Дабана видели существо с волосами серого цвета. Он может передвигаться как на двух ногах, так и волчьей рысью. В местности Улан-Бургасы живет темноволосый йети. Он быстро передвигается и при беге по снегу высоко выбрасывает ноги. Его рост — около 2,5 метра, а след — 38 сантиметров.