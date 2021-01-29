НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Шесть грузовиков и иномарка столкнулись под Красноярском. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
104 0
Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Три аварии произошло на автодороге «Глубокий обход Красноярска», столкнулись шесть грузовых и один легковой автомобиль, сообщает УГИБДД по региону.

Аварии произошли в 09.00 на 25 километре глубокого обхода Красноярска. Предварительно, 51-летний водитель Scania, объезжая небольшое ДТП по встречной полосе, допустил столкновение с другим автомобилем Scania. 

Чуть позже столкнулись грузовики МАН и Mercedes, к которым «добавился» и легковой Hyundai под управлением девушки с двумя детьми, которые, к счастью, не пострадали.

Движение на этом участке от пункта Черемшанка и обратно осуществляется по одной полосе, инспекторы ДПС на месте ориентируют водителей о возможных местах объезда.


Еще по теме
Лобовое на трассе в Кузбассе унесло жизни троих
Трехлетняя девочка погибла на пожаре в Забайкалье
Красноярец извинился на видео перед полицией за поведение на митинге
Вертолет МИ-8 лопастями зацепил здание в Красноярском крае
смотреть все
Красноярск #ЧП #ДТП
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Умер легендарный актер Василий Лановой
Попова допустила снятие масочного режима в этом году
Врачам «скорой» запретили спать по дороге на вызов
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Подробности
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шесть грузовиков и иномарка столкнулись под Красноярском. ВИДЕО
Сибирь 29.01.2021 13:13
Ученый объяснил щекотку в носу от горчицы
Сибирь 29.01.2021 12:31
Лобовое на трассе в Кузбассе унесло жизни троих
Сибирь 29.01.2021 11:45
Могильник на месте стрельбищ в Хакасии относился к тагарской культуре
Сибирь 29.01.2021 11:17
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4424
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3482
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3183
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
2689
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный актер Василий Лановой
Попова допустила снятие масочного режима в этом году
Врачам «скорой» запретили спать по дороге на вызов
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Актуальные темы
Дорожные войны
37
Раскопали в Сибири
63
На грани науки
112
Человек и еда
45
О любви и нравах
84
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

BadBoy91

мою дозу себе пусть вколет, "здоровей" будет
Sibnet.Ru