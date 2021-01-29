Шесть грузовиков и иномарка столкнулись под Красноярском. ВИДЕО

Три аварии произошло на автодороге «Глубокий обход Красноярска», столкнулись шесть грузовых и один легковой автомобиль, сообщает УГИБДД по региону.

Аварии произошли в 09.00 на 25 километре глубокого обхода Красноярска. Предварительно, 51-летний водитель Scania, объезжая небольшое ДТП по встречной полосе, допустил столкновение с другим автомобилем Scania.

Чуть позже столкнулись грузовики МАН и Mercedes, к которым «добавился» и легковой Hyundai под управлением девушки с двумя детьми, которые, к счастью, не пострадали.

Движение на этом участке от пункта Черемшанка и обратно осуществляется по одной полосе, инспекторы ДПС на месте ориентируют водителей о возможных местах объезда.