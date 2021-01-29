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Врачам «скорой» запретили спать по дороге на вызов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бригадам скорой помощи запрещено читать и спать по пути на вызов — такое предписание содержится в новых правилах охраны труда в медорганизациях.

Сотрудники скорой помощи не должны отвлекать водителя разговорами, принуждать его к быстрой езде, самостоятельно включать сирену или мигалку, курить в салоне, принимать пищу, спать и читать что-либо, кроме медицинской документации, приводит «Парламентская газета» документ.

Сопровождение пациента родными или близкими разрешат, если при этом число пассажиров скорой не превысит число мест в машине, установленных заводом-изготовителем.

При возгорании автомобиля во время вызова медики обязаны эвакуироваться вместе с больным, отойти на 10-15 метров и вызвать экстренные службы.

Всем медикам строго запрещается пить, курить и есть на рабочем месте, а также выполнять задачи, не предусмотренные трудовыми обязанностями. А врачам и медсестрам в отделениях психиатрии и наркологии не разрешается применять яркую косметику, носить шейные платки и галстуки, а в мужских отделениях — короткие юбки и одежду с глубоким декольте.

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antibacila

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