Ефремов рассказал о своем положении в колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в белгородской исправительной колонии (ИК), рассказал об отношениях с другими заключенными и своей новой работе.

Ефремов дал блиц-интервью «Коммерсанту» через своего защитника. Он рассказал, что трудоустроен в швейном производстве.

«Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке», — сказал Ефремов. Он также признался, что много читает, а администрация колонии относится к нему уважительно и называет дядей Мишей.

Что касается окружения артиста, то он считает других заключенных, отбывающих в той же колонии, «достойными и правильными мужиками», каждый из которых где-то оступился.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову 8 сентября. Актера признали виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорили к лишению свободы на срок 7,5 лет.