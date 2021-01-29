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Ефремов рассказал о своем положении в колонии

Источник:
"Коммерсант"
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в белгородской исправительной колонии (ИК), рассказал об отношениях с другими заключенными и своей новой работе.

Ефремов дал блиц-интервью «Коммерсанту» через своего защитника. Он рассказал, что трудоустроен в швейном производстве.

«Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке», — сказал Ефремов. Он также признался, что много читает, а администрация колонии относится к нему уважительно и называет дядей Мишей.

Что касается окружения артиста, то он считает других заключенных, отбывающих в той же колонии, «достойными и правильными мужиками», каждый из которых где-то оступился.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову 8 сентября. Актера признали виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорили к лишению свободы на срок 7,5 лет.


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