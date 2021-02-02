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Зрители канала «Ю» сами выберут шоу для просмотра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Телеканал «Ю» утроит предпоказ сразу четырех собственных шоу, а зрители должны выбрать, какой из них оставить в эфире, сообщила пресс-служба канала.

С 1 по 7 февраля зрители впервые увидят реалити «Маленькие», «Няня особого назначения», «Моя маленькая странность» и «Чадо из ада».

На сайте «Ю» появится страница акции, на которой можно будет не только посмотреть выпуски новых проектов в день их премьеры, но и проголосовать за то реалити, которое больше всего понравилось. Проект, набравший наибольшее количество голосов, зрители увидят целиком уже в марте.

«Маленькие» (1 февраля в 16.00). Реалити о жизни людей с аномально низким ростом. Зрители посмотрят на привычный мир глазами маленького человека ниже 150 см и узнают, что самые простые действия, например, позвонить в дверь, сесть за руль автомобиля или найти работу, могут стать настоящим испытанием.

«Няня особого назначения» (2 февраля в 16.00). Проект о семьях, в которых власть захватили дети, а старые методы воспитания родителей больше не работают. Зрители станут свидетелями истории одной семьи. За несколько дней няня не только перевоспитает сорванцов, но и научит взрослых общаться с детьми и вернет им потерянный авторитет.

«Моя маленькая странность» (3 февраля в 16:00). Реалити про обычных людей с необычными, а порой опасными хобби и привычками. Кто-то с удовольствием ест камни, кто-то — кошачий корм, а кто-то вообще считает себя русалкой. В проекте три героя, которые привыкли скрывать свои аномальные хобби, поделятся своими историями. А психолог поможет разобраться с причинами этих необычных привычек и даст советы.

«Чадо из ада» (4 февраля в 16:00). Реалити о перевоспитании богатых и избалованных подростков из обеспеченных семей, где герой на три дня отправляется жить в простую семью со скромным достатком. Там его ждет столкновение с реальностью: другие ценности, непривычный образ жизни, новые правила и распорядок дня. Но поможет ли герою эксперимент и осознает ли он, что не в деньгах счастье — станет известно в финале программы.

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