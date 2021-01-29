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Могильник на месте стрельбищ в Хакасии относился к тагарской культуре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Правительство Республики Хакасия

Древний могильник, обнаруженный в Хакасии после комментария в соцсетях, принадлежит, вероятно, к тагарской археологической культуре эпохи бронзы, сообщила Sibnet.ru Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

В соцсетях житель Хакасии написал комментарий о повреждении кургана во время создания траншей стрельбища на территории Черногорска в 1,8 километрах к юго-востоку от поселка Пригорск. На место приехали специалисты инспекции по охране объектов культурного наследия. Они обнаружили могильник, состоящий из 21 погребального сооружения — кургана.

«Предположительно могильник относится к подгорновскому этапу тагарской археологической культуры эпохи бронзы (VII-V век до нашей эры)», — говорится в ответе на запрос.

Объект включат Госохранинспекции в перечень выявленных объектов культурного наследия. В Хакасии под охраной находятся порядка 2,5 тысяч археологических памятников, но по оценке экспертов, неизвестных объектов в 15 раз больше.

Курганы тагарского времени от­личаются большими размерами и высокими каменными стелами по углам и стенкам оград. Размеры и характер погребальных сооружений позволяют предполо­жить, что четкой социальной дифференциации в это время еще не существовало. 

Но появились погребения сильных, взрослых мужчин с более богатым инвентарем. В комплексе предметов, сопровождающих погребенных, обязательно находится оружие: бронзовые кинжалы, боевые топоры, чеканы.

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