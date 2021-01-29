Рыбак утонул в провалившемся под лед Байкала автомобиле

Два рыбака в Бурятии выехали на автомобиле на лед Байкала, но в нескольких километрах от берега машина провалилась в трещину. Одному из пассажиров выбраться не удалось, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

В четверг в 21.20 по местному времени (16.20 мск) от оперативного дежурного единой диспетчерской службы Северо-Байкальского района поступила информация о провалившемся под лед автомобиле. ЧП произошло на Байкале в 30 километрах от губы Томпа.

Спасатели выяснили, что два рыбака выехали на рыбалку. Но автомобиль провалился в трещину глубиной три метра. Одному мужчине удалось спастись, самостоятельно выбравшись из автомобиля. Второй погиб.

Пострадавшего рыбака обнаружили очевидцы и увезли в больницу города Северобайкальска. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное, от медицинской помощи он отказался.

Специалисты предупреждают, что Байкал не замерз полностью, процесс ледостава продолжается. В это время лед может разойтись, образовываются трещины. Поэтому выезжать и выходить на лед в неустановленных местах нельзя.