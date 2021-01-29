Томские студенты вернутся к очному обучению

Власти Томской области продлили режим повышенной готовности до 31 марта, но сняли часть «коронавирусных» ограничений – в частности, вузам разрешили вернуться к очному обучению.

«Мы сохраняем еще на два месяца, до 31 марта, обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия … Мы по-прежнему будем требовать обязательного соблюдения масочного режима – это не прихоть медиков или власти, а вопрос здоровья людей. Пока не проведем массовую вакцинацию, пока не уйдет эпидемия, маски и социальная дистанция будут частью нашей жизни», – цитирует пресс-служба областной администрации губернатора Сергея Жвачкина.

Но, по его словам, часть ограничений уже можно снять. В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты вузов. Кроме того, принято решение разрешить выборочное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.