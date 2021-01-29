Миллиардер Касперский похвалил сибирские города

Известный бизнесмен Евгений Касперский проехал по Сибири, в соцсетях он выразил восхищение Красноярском, Кемеровом и Омском.

На этой неделе Касперский написал в Instagram, что он путешествует по Сибири. Сначала он поделился впечатлениями от Красноярской ГЭС, Дивногорска и красноярских Столбов.

«Красноярские столбы – совершенно потрясающее природное чудо, обязательное к личному посещению. Погода шептала солнышком, безветрием и хрустела свежим снегом», – написал Касперский.

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Следующая остановка у него была в Кемерове. Бизнесмен отметил, что город понравился ему планировкой, трафиком и архитектурой, также оценил набережную Томи, но добавил, что экологию в Кузбассе не мешало бы подтянуть. После Касперский отправился в Омск.

«Центр Омска великолепен. Особенно после свежего снегопада, которыи устроил в городе небольшои (или же обычныи?) транспортныи кавардак. Окраины города выглядят заметно скромнее, но вот в центре отремонтирован какои-то исторически-правильныи дух», – поделился бизнесмен.