НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Миллиардер Касперский похвалил сибирские города

Источник:
Sibnet.ru
226 1
Фото: © instagram.com/e_kaspersky

Известный бизнесмен Евгений Касперский проехал по Сибири, в соцсетях он выразил восхищение Красноярском, Кемеровом и Омском.

На этой неделе Касперский написал в Instagram, что он путешествует по Сибири. Сначала он поделился впечатлениями от Красноярской ГЭС, Дивногорска и красноярских Столбов.

«Красноярские столбы – совершенно потрясающее природное чудо, обязательное к личному посещению. Погода шептала солнышком, безветрием и хрустела свежим снегом», – написал Касперский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэр города в Амурской области раскритиковал снежный Новосибирск

Следующая остановка у него была в Кемерове. Бизнесмен отметил, что город понравился ему планировкой, трафиком и архитектурой, также оценил набережную Томи, но добавил, что экологию в Кузбассе не мешало бы подтянуть. После Касперский отправился в Омск.

«Центр Омска великолепен. Особенно после свежего снегопада, которыи устроил в городе небольшои (или же обычныи?) транспортныи кавардак. Окраины города выглядят заметно скромнее, но вот в центре отремонтирован какои-то исторически-правильныи дух», – поделился бизнесмен.

Еще по теме
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Туристам на Алтае не хватило благоустроенных гостиниц
Туристов в Кузбассе прокатят на БелАЗах
Туристам в Приангарье покажут стоянку древнего человека
смотреть все
Жизнь #Туризм
Время зимы
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
Все статьи
Картина дня
Умер Василий Лановой
Попова допустила снятие масочного режима в этом году
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Продажи новых электромобилей в России выросли в два раза
Подробности
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Лобовое на трассе в Кузбассе унесло жизни троих
Сибирь 29.01.2021 11:45
Могильник на месте стрельбищ в Хакасии относился к тагарской культуре
Сибирь 29.01.2021 11:17
Рыбак утонул в провалившемся под лед Байкала автомобиле
Сибирь 29.01.2021 11:03
Томские студенты вернутся к очному обучению
Сибирь 29.01.2021 10:59
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4409
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3460
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3121
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
2648
Обсуждение (1)
Картина дня
Умер Василий Лановой
Попова допустила снятие масочного режима в этом году
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Продажи новых электромобилей в России выросли в два раза
Актуальные темы
Дела Навального
168
Бывший СССР
34
Человек и космос
77
Русские машины
32
Правила жизни
190
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))
Sibnet.Ru