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Группа «Танцы минус» презентовала новый альбом «8»

Источник:
Sibnet.ru
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Альбом под названием «8» опубликовали на стриминговых сервисах в пятницу, в пластинку вошли девять треков группы «Танцы минус».

В альбоме «8» девять композиций: «Мне б уснуть в твоих руках», «Девочка», «Лыжи», «Скриншот», «Привет, весна!», «Уехал автобус», «Не увидать», «За шагом шаг» и «С вольным ветром».

Вышедшая пластинка стала первой полноформатной студийной работой коллектива за шесть лет. Предыдущий альбом команды Вячеслава Петкуна вышел в 2014 году. Он называется «Холодно».

Концертная презентация альбома «8» запланирована на середину весны 2021 года.


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antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))
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