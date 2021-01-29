Группа «Танцы минус» презентовала новый альбом «8»

Альбом под названием «8» опубликовали на стриминговых сервисах в пятницу, в пластинку вошли девять треков группы «Танцы минус».

В альбоме «8» девять композиций: «Мне б уснуть в твоих руках», «Девочка», «Лыжи», «Скриншот», «Привет, весна!», «Уехал автобус», «Не увидать», «За шагом шаг» и «С вольным ветром».

Вышедшая пластинка стала первой полноформатной студийной работой коллектива за шесть лет. Предыдущий альбом команды Вячеслава Петкуна вышел в 2014 году. Он называется «Холодно».

Концертная презентация альбома «8» запланирована на середину весны 2021 года.