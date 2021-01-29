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Netflix выпустит мультсериал про Лару Крофт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из игры «Tomb Raider»

Компания Legendary займется разработкой анимационного сериала про Лару Крофт — главную героиню серии компьютерных игр Tomb, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

События нового сериала будут проходить после истории, рассказанной в последней трилогии Tomb Raider от Square Enix.

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Производство новинки будет отдано студии Legendary, автором сценария выступит Брайан Даффилд, известный по «Под водой» и «Дивергент, глава 2». Исполнительным продюсером выступит Таша Хуо, известная по The Witcher: Blood Origin.

Начало разработки и премьера сериала пока не сообщаются. В 2003 году вышел фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», снятый по мотивам «Tomb Raider». Главную роль исполнила Анджелина Джоли.

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Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))
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