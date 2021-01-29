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Попова допустила снятие масочного режима в этом году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Люди в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок в общественных местах, выразил надежду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала Попова в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, есть ли шанс, что уже в этом году можно будет отказаться от масок.

По словам Поповой, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией предполагалось. «По принадлежности коронавирусов он респираторный вирус, должен иметь сезонность. Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит, это еще свидетельство того, что все мы соблюдаем требования», — заключила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что антитела к коронавирусу в среднем выработались примерно у 20-25% россиян. «Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел», — добавила Попова.

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