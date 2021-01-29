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Красноярец извинился на видео перед полицией за поведение на митинге

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Красноярска, задержанный за нападение на сотрудника органов внутренних дел во время несанкционированного митинга 23 января, принес свои извинения, сообщает ГУ МВД по региону. Пресс-служба полиции опубликовала видеозапись с извинением.

По данным ведомства, мужчина умышленно бросил в направлении сотрудника органов внутренних дел бутылку и попал ему в голову. Нападавшим оказался 23-летний житель Красноярска. В отношении него проводится доследственная проверка. Материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

На видео молодой мужчина извинился перед полицейскими, заявил, что он раскаивается.


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Красноярец извинился на видео перед полицией за поведение на митинге
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