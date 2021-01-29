Красноярец извинился на видео перед полицией за поведение на митинге

Житель Красноярска, задержанный за нападение на сотрудника органов внутренних дел во время несанкционированного митинга 23 января, принес свои извинения, сообщает ГУ МВД по региону. Пресс-служба полиции опубликовала видеозапись с извинением.

По данным ведомства, мужчина умышленно бросил в направлении сотрудника органов внутренних дел бутылку и попал ему в голову. Нападавшим оказался 23-летний житель Красноярска. В отношении него проводится доследственная проверка. Материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

На видео молодой мужчина извинился перед полицейскими, заявил, что он раскаивается.