«Коронавирусные» ограничения снимут с омских кафе

Часть ограничений, связанных с распространением коронавируса, снимут в Омской области в феврале, в частности, откроют фудкорты в торговых центрах и разрешат ресторанам работать по ночам.

«С 1 февраля возобновляется деятельность фудкортов в торговых центрах; разрешается проведение соревнований регионального и муниципального уровня», – написал в Instagram губернатор региона Александр Бурков.

С 12 февраля заведениям общепита можно будет работать по ночам, также откроются детские развлекательные центры и игровые комнаты. С 15 февраля разрешается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях при условии наполняемости до 50%.

Тем не менее, режим повышенной готовности в регионе продлили до 1 марта, сохраняется масочный режим и самоизоляция для жителей старше 65 лет.