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«Коронавирусные» ограничения снимут с омских кафе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Часть ограничений, связанных с распространением коронавируса, снимут в Омской области в феврале, в частности, откроют фудкорты в торговых центрах и разрешат ресторанам работать по ночам.

«С 1 февраля возобновляется деятельность фудкортов в торговых центрах; разрешается проведение соревнований регионального и муниципального уровня», – написал в Instagram губернатор региона Александр Бурков.

С 12 февраля заведениям общепита можно будет работать по ночам, также откроются детские развлекательные центры и игровые комнаты. С 15 февраля разрешается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях при условии наполняемости до 50%.

Тем не менее, режим повышенной готовности в регионе продлили до 1 марта, сохраняется масочный режим и самоизоляция для жителей старше 65 лет.

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Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))
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