Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

Россия с 8 февраля 2021 года возобновит международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Из Москвы в Афины самолеты будут летать два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В аэропорту Домодедово, авиакомпания Singapore Airlines возобновила полеты из Москвы с частотой раз в неделю. С российской стороны перевозчиком по маршруту Москва — Сингапур до приостановки полетов был «Аэрофлот», на данный момент компания официально не сообщала о возобновлении рейсов.

В то же время власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

К настоящему моменту РФ возобновила авиасообщение с 19 странами, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию.