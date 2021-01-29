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Умер Василий Лановой

Источник:
ТАСС
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Фото: Администрация Президента России / CC BY 4.0

Народный артист СССР Василий Лановой, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет, сообщила его жена актриса Ирина Купченко.

«Василий Семенович скончался», — сказала ТАСС супруга артиста.

В четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что артист переведен в реанимацию.

Второго января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз «пневмония».

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Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))
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