Умер Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет, сообщила его жена актриса Ирина Купченко.

«Василий Семенович скончался», — сказала ТАСС супруга артиста.

В четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что артист переведен в реанимацию.

Второго января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз «пневмония».