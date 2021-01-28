Фильм «Зоя»: как люди за Сталина гибли

Фильм «Зоя» стартовал в российских кинотеатрах. Режиссерами военно-исторического кино выступили Максим Бриус и Леонид Пляскин, главную роль Зои сыграла театральная актриса Анастасия Мишина, картина посвящена судьбе юной Зои Космодемьянской, героически погибшей под Москвой в 1941 году во время Великой Отечественной войны.

Сюжет: в центре войны

События фильма «Зоя» происходят в начале Великой Отечественной войны, советская девушка Зоя Космодемьянская — член диверсионной группы, заброшенной в тыл врага в 1941 году. Выполнив часть задания, Зоя становится пленницей у немцев, где ее жестоко пытают, чтобы выведать планы соперников.

Фото: © кадр из фильма

Зоя стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны посмертно. Режиссер проекта Максим Бриус подчеркнул, что многое о реальных фактах неизвестно, поэтому авторы черпали вдохновение из разных источников, в том числе из архивных документов, книге матери Зои и воспоминаниях.

Премьера в России: 28 января 2021 года

Страна: Россия, Киностудия имени Горького, Триикс Медиа

Жанр: драма, история, военный

Режиссер: Максим Бриус

Актеры: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс

Продолжительность: 105 минут

Возраст: 12+

Анастасия Мишина, исполнительница роли Зои, слышала о подвигах девушки еще в школе, многие факты произвели на нее огромное впечатление. По ее словам, она попыталась отразить личные представления об этой истории в своей роли.

Съемки: печать Мединского

Инициатором создания «Зои» стал Владимир Мединский и Российское военно-историческое общество еще в 2016 году, тогда был объявлен конкурс на написание сценария под рабочим названием «Страсти по Зое», победителем стала Елизавета Трусевич. Известный режиссер Егор Кончаловский назвал героиню Зою важной фигурой своей эпохи.

Фото: © кадр из фильма

Когда производство ленты стартовало, авторами сценария уже выступили Андрей Назаров и Леонид Пляскин. Именно Пляскин начал снимать «Зою», но итогом этого стала приостановка съемок, у руля встал Максим Бриус, известный российскому зрителю по телесериалу «Морские дьяволы».

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Был объявлен бюджет картины — 150 миллионов рублей, еще около 600 тысяч рублей было собрано в интернете. Первые съемочные дни проходили в феврале 2019 года в Белоруссии, в деревне Забродье Вилейского района Минской области. Лента впервые вышла на экраны на XXVIII фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге.

Оценки: пафосный героизм

Оценки «Зои» на «Критиканстве» добрались до вполне высоких 77% по первым рецензиям. Однако многие критики отмечают, что авторам не удалось снять героический шедевр, как планировалось изначально.

Фото: © кадр из фильма

Критик Денис Ступников подмечает, что в «Зое» есть параллель с Марией Магдалиной, сопровождающей Христа на Голгофу. При этом расширенная роль Сталина вышла у авторов неоднозначной, чему многие зрители не обрадуются.

Стоит ли смотреть

Фильм «Зоя» задумывался авторами как «монумент» в честь подвига. В результате у режиссера Максима Бриуса ничего не получилось. Кино производит впечатление феминистической агитки, а не правдивого байопика о мужестве на войне.

Из плюсов ленты — «Зоя» воспроизводит реальные факты из биографии девушки. Но временами кино начинает сбиваться на документальный фильм, после чего на экране начинается отрезок дешевого телесериала. Более того, местами сильно удручает игра актеров.

Фото: © кадр из фильма

Смысловое содержание фильма вызывает вопросы, напоминая типичную брошюру времен войны с лозунгом «Да здравствует товарищ Сталин!». Восхваление режиссером этой фигуры вызывает недоумение.

Видно, что создатели попытались рассказать про «советскую Жанну д’Арк», но обнаружить настоящий «нерв» в фильме зрителям нелегко. «Зоя» — фильм с громкой подлинной историей, но безнадежно скучный и пафосный, будто снятый для демонстрации на школьном уроке истории.