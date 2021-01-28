Массовая вакцинация от коронавируса стартует в Горном Алтае

2700 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступили в Республику Алтай, ее начнут ставить жителям уже в пятницу, 29 января, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер региона Динара Култуева.

«С пятницы медицинские организации начнут приём граждан, подавших заявки ранее. С 1 февраля на едином портале Госуслуг можно будет также записаться на вакцинацию, обновлённый интерфейс позволит желающим оставлять свои данные в лист ожидания», – написала она.

Ранее в регион поступило свыше 1,34 тысячи доз вакцины, первый компонент которой уже использован полностью. В первую очередь прививки получали медики и педагоги. Теперь прививать от болезни начали всех желающих.