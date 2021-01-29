Xiaomi Mi 11 Pro получит рекордный 120-кратный зум

Грядущий смартфон Xiaomi Mi 11 Pro получит объектив с рекордным 120-кратным зумом, свидетельствуют инсайдерские изображения будущего флагмана.

Разрешение основного сенсора составит 108 Мп, предполагают эксперты. По изображениям также стало известно, что аппарат получит горизонтальный блок основной камеры с четырьмя датчиками и светодиодной вспышкой, один из сенсоров оснастят перископом.

Также ожидается, что смартфон будет базироваться на производительной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Xiaomi Mi 11 Pro должен получить 120-ти ваттную быструю проводную зарядку, что также станет рекордом.

Ожидается, что китайский производитель представит самую продвинутую модель в начале или середине февраля. Возможно, что презентацию новинки приурочат к презентации Xiaomi Mi 11 для международного рынка, которая пройдет 8 февраля 2021 года.