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Волчья Луна взойдет над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Россияне в ночь на 29 января смогут увидеть первое полнолуние 2020 года, его называют «Волчьим», так как в морозные ночи эти животные нередко воют на яркую Луну в небе.

Луну называют полной в течение нескольких дней, когда лунный диск выглядит полностью освещенным. Но с астрономической точки зрения Луна становится полной только в тот момент, когда находится напротив Солнца.

Официально своей полной фазы Луна достигнет 28 января 2021 года в 22.16 по московскому времени. В этот момент разность эклиптических долгот Солнца и земного спутника составит 180 градусов.

Наблюдать Волчью Луну можно на территории всей России после заката, яркий лунный диск достигнет своей высшей точки примерно в полночь по московскому времени и будет освещать восточную часть неба. Единственное условие для наблюдений — отсутствие облаков.

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