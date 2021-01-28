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Измерен точный радиус ядра гелия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alchemist / GFDL 1.2

Физики впервые измерили радиус ядра атома гелия с невероятной точностью. Новые данные позволят объяснить недавно открытые аномалии в размерах протона, а также подтвердить или опровергнуть Стандартную модель — теорию, которая описывает взаимодействия всех известных науке элементарных частиц.

Одна из загадок физики элементарных частиц состоит в том, что разные способы измерения размера протона дают различающиеся результаты — 0,897 и 0,841 фемтометра. Первое значение соответствует Стандартной модели, а второе — нет, пишет Nature.

Чтобы понять, чем вызвана аномалия, швейцарские ученые измерили диаметр альфа-частицы — ядра атома гелия, лишенного всех электронов. Для этого атома гелия соединяют с мюонами — частицами в двести раз тяжелее электрона.

Подсвечивая мюоны лазерными импульсами, физики наблюдали, как эти частицы переходили на новые энергетические уровни и впоследствии возвращались назад, испуская частицы света. Измеряя свойства этих фотонов, ученые могут определить размеры самого атома.

Оказалось, что диаметр ядра атома гелия составляет 1,67824 фемтометра — эта единица в квадриллион раз меньше метра. Результат совпадает с результатами других измерений размеров ядра гелия и теоретическими предсказаниями.

Измерения подтверждают, что в реальности радиус протона ближе к меньшему значению, а второй показатель, который противоречит Стандартной модели, мог возникнуть из-за неверных значений некоторых фундаментальных констант.

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