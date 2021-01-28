Россия установила многолетний рекорд по вымиранию

Численность населения России на 1 января 2021 года оценивается в 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата. Значение упало на 510 тысяч человек по сравнению с прошлым годом, такая убыль стала рекордной за последние 15 лет.

К 1 января 2020 года население России составляло 146 миллионов 748 тысяч 643 человека. Последний раз убыль население более 500 тысяч человек отмечалась в 2005 году, общий показатель достиг минимума с 2014 года.

После присоединения Крыма к России показатель населения страны увеличился до 146,3 миллиона человек на 1 января 2015 года. С 2018 года численность населения России непрерывно снижается, до этого она росла с 2008 года.

Ожидания снижения населения России были заложены в прогноз социально-экономического развития Минэкономики. Ведомство прогнозировало, что количество людей в стране по итогам 2020 года сократится на 352 тысячи.