НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия установила многолетний рекорд по вымиранию

Источник:
Росстат
437 4
Фото: © Sibnet.ru

Численность населения России на 1 января 2021 года оценивается в 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата. Значение упало на 510 тысяч человек по сравнению с прошлым годом, такая убыль стала рекордной за последние 15 лет.

К 1 января 2020 года население России составляло 146 миллионов 748 тысяч 643 человека. Последний раз убыль население более 500 тысяч человек отмечалась в 2005 году, общий показатель достиг минимума с 2014 года.

После присоединения Крыма к России показатель населения страны увеличился до 146,3 миллиона человек на 1 января 2015 года. С 2018 года численность населения России непрерывно снижается, до этого она росла с 2008 года.

Ожидания снижения населения России были заложены в прогноз социально-экономического развития Минэкономики. Ведомство прогнозировало, что количество людей в стране по итогам 2020 года сократится на 352 тысячи.

Еще по теме
Шамана Габышева увезли в психдиспансер из-за отказа лечиться
Дом Агафьи Лыковой достроят к весне
Сибиряк сделал самый маленький золотой наперсток в мире
Путин вспомнил о проблеме омского блогера Лехи
смотреть все
Жизнь #О людях
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Путин потребовал «уколоть» каждого второго россиянина
Россия установила многолетний рекорд по вымиранию
Суд оставил Навального за решеткой
Россия догнала по коррупции Габон и Мали
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Метели и гололед пообещали новосибирцам
Сибирь 28.01.2021 16:34
Вертолет МИ-8 лопастями зацепил здание в Красноярском крае
Сибирь 28.01.2021 16:31
Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири
Сибирь 28.01.2021 16:22
Подросток из Бурятии в «Прямом эфире» рассказал об убийстве отчима
Сибирь 28.01.2021 15:53
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4300
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3352
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
2899
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
2686
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин потребовал «уколоть» каждого второго россиянина
Россия установила многолетний рекорд по вымиранию
Суд оставил Навального за решеткой
Россия догнала по коррупции Габон и Мали
Актуальные темы
Правила жизни
190
Экзамены
23
Новая энергетика
78
Человек и компьютер
67
Раскопали в Сибири
62
Подробности
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Самые ожидаемые игры 2021 года
Мультимедиа
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
На языке кошек: как понять питомца
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alexander222

туалетную бумагу с портретом этого персонажа нужно напечатать, хоть какая-та польза будет...

deman-r

Его надо на долларах печатать,ведь Пу любит баксы .А рубль ненавидит тк специально обесценивает ...Или...

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...
Sibnet.Ru