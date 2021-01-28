Суд оставил Навального за решеткой

Московский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты политика Алексея Навального на его заключение под стражу на 30 суток.

Решение Химкинского городского суда оставили без изменений, арест признали законным. Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из «Матросской тишины», его защита просила отменить решение, так как оно принималось с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса.

В частности, суд первой инстанции постановил «продлить срок задержания» Навального до 30 суток, тогда как УПК предусматривает только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток».

Представитель прокуратуры в ходе заседания не поддержал апелляционную жалобу защиты Навального, назвав ее необоснованной. После оглашения Навальный заявил, что ему «все было понятно еще до начала заседания».

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию из Германии. На следующий день суд Химок на выездном заседании продлил срок его задержания на 30 дней, политика отправили в «Матросскую тишину».

Оппозиционера задержали по требованию ФСИН. Ведомство считает, что он неоднократно нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше» и теперь требует заменить условный срок на реальный. Первое слушание суда пройдет 2 февраля.