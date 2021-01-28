НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Зрители сериала «Отпуск» смогут выиграть 50 тысяч

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © кадр из сериала «Отпуск»

Деньги на отпуск смогут получить четыре счастливчика, для выигрыша 50 тысяч рублей нужно смотреть сериал «Отпуск», который стартует на ТНТ 1 февраля.

Во время трансляции сериала на экране будет появляться специальный QR код, который нужно отсканировать. На iPhone это можно сделать через камеру, а на Android потребуется скачать любое приложение «сканер QR».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРеальные предложения руки и сердца покажут в эфире «Пятницы»

Победителя выбирает генератор случайных чисел. Каждый день после эфира его имя будет объявлено в официальных аккаунтах и на страницах ТНТ в соцсетях. Акция продлится с 1 по 4 февраля, деньги на отдых получат четыре везунчика.

Сериал «Отпуск» — это комедия про обычную российскую семью. Герои сериала в очередной раз отправляются в Геленджик, но поездка сулит не только долгожданным отдыхом, но и миллионом забавных, странных, порой опасных ситуаций, какие могут случиться в южных краях, а также перемены в жизни.

Главные роли в сериале исполнили Павел Майков, Демис Карибидис, Татьяна Догилева, Валя Карнавал, Арарат Кещян и другие. «Отпуск» покажут с 1 февраля в 20.00 на ТНТ.

Еще по теме
Подросток из Бурятии в «Прямом эфире» рассказал об убийстве отчима
Ростелеком предупредил об изменении кнопок ТВ-каналов
Стала известна дата старта нового сезона «Последнего героя»
Реальные предложения руки и сердца покажут в эфире «Пятницы»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Время зимы
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
Все статьи
Картина дня
Путин призвал к примирению Европу
Поклонская рассказала про будущую работу
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
США похитили российский «Панцирь»
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Метели и гололед пообещали новосибирцам
Сибирь 28.01.2021 16:34
Вертолет МИ-8 лопастями зацепил здание в Красноярском крае
Сибирь 28.01.2021 16:31
Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири
Сибирь 28.01.2021 16:22
Подросток из Бурятии в «Прямом эфире» рассказал об убийстве отчима
Сибирь 28.01.2021 15:53
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4270
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3310
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
2817
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
2549
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин призвал к примирению Европу
Поклонская рассказала про будущую работу
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
США похитили российский «Панцирь»
Актуальные темы
Климатические войны
43
Крещение
20
Коронакризис
2149
Жизнь Агафьи
25
Дорожные войны
37
Подробности
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Самые ожидаемые игры 2021 года
Самое обсуждаемое
114
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
102
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
95
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
60
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
55
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
Sibnet.Ru