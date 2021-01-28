Зрители сериала «Отпуск» смогут выиграть 50 тысяч

Деньги на отпуск смогут получить четыре счастливчика, для выигрыша 50 тысяч рублей нужно смотреть сериал «Отпуск», который стартует на ТНТ 1 февраля.

Во время трансляции сериала на экране будет появляться специальный QR код, который нужно отсканировать. На iPhone это можно сделать через камеру, а на Android потребуется скачать любое приложение «сканер QR».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Реальные предложения руки и сердца покажут в эфире «Пятницы»

Победителя выбирает генератор случайных чисел. Каждый день после эфира его имя будет объявлено в официальных аккаунтах и на страницах ТНТ в соцсетях. Акция продлится с 1 по 4 февраля, деньги на отдых получат четыре везунчика.

Сериал «Отпуск» — это комедия про обычную российскую семью. Герои сериала в очередной раз отправляются в Геленджик, но поездка сулит не только долгожданным отдыхом, но и миллионом забавных, странных, порой опасных ситуаций, какие могут случиться в южных краях, а также перемены в жизни.

Главные роли в сериале исполнили Павел Майков, Демис Карибидис, Татьяна Догилева, Валя Карнавал, Арарат Кещян и другие. «Отпуск» покажут с 1 февраля в 20.00 на ТНТ.