Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири

Самыми востребованными профессиями в Сибири в 2020 году были водитель и продавец, но в 2021 году повысится спрос на специалистов другого профиля, сообщил Sibnet.ru управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Самыми востребованными в Сибири в 2020 году, как и в большинстве регионов страны, стали продавцы и водители. Аналитики также наблюдали резкий рост спроса на курьеров, грузчиков и комплектовщиков.

«Мы связываем это с повсеместным выходом торговли в онлайн и переходом кафе и ресторанов на доставку. При этом соискателей стали больше интересовать дополнительные заработки», — отметил Кумпель.

По его словам, сейчас уже можно говорить о частичном восстановлении малого, среднего и крупного бизнеса. Но все же резкого улучшения на рынке труда стоит ожидать после снятия большинства ограничений, введенных из-за пандемии. Спрос на работников складов, курьеров, водителей пока сохранится.

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«Наши аналитики выяснили также, что работодатели крупных сибирских городов остро нуждаются в производственном персонале. Выбирать из большого числа предложений по-прежнему смогут работники строительных профессий», — дополнил он.

Одним из трендов года, по мнению эксперта, будет дальнейшее развитие подработки — как среди соискателей, так и среди работодателей. Количество вакансий с частичной занятостью и со свободным графиком продолжает расти, увеличивается и спрос на них.