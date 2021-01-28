Поклонская рассказала про будущую работу

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала про будущее место работы. Если в 2021 году во время выборов в Госдуму ее не включат в партийные списки, она вернется в прокуратуру.

Поклонская уточнила, что если «Единая Россия» включит ее в списки, то она пойдет на переизбрание в парламент. В противном случае она намерена вернуться на предыдущее место работы, пишет «Комсомольская правда».

Депутат уточнила, что речь идет либо о должности прокурора Крыма, либо о «равнозначной должности в любом другом субъекте России. Поклонская была прокурором Крыма со 2 мая 2014 года по 6 октября 2016 года.

Сейчас Поклонская является в Госдуме заместителем председателя комитета по международным делам. В парламент она попала в 2016 году от «Единой России».