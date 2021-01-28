«Союзмультфильм» выпустил первый анимационный мюзикл

Первый музыкальный мультсериал для дошкольников «Енотки» поможет детям развить чувство слуха, ритма и изучить основы нотной грамотности, сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Сюжет мультфильма-мюзикла расскажет о семерых маленьких енотках, которые живут в большой музыкальной шкатулке. Каждый герой обладает собственной яркой индивидуальностью и олицетворяет одну из музыкальных нот.

Персонажи представят маленьким зрителям множество музыкальных номеров, в которых расскажут о различных предметах и явлениях окружающего мира. В «Енотках» прозвучат композиции, выполненные в разных стилях и жанрах: от джаза до рок-н-ролльных ритмов, а также стилизованные под народную музыку разных стран.

Первые четыре серии «Еноток» будут размещены 28 января на видеосервисе PREMIER. Песню для нового проекта записала певица и телеведущая Микелла Абрамова. Проект выполнен в технике 3D и адресован детской аудитории младшего возраста от одного до четырех лет.