Шамана Габышева увезли в психдиспансер из-за отказа лечиться

Жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом и собравшегося в поход «на Москву», принудительно отправили в психоневрологический диспансер. Пациент отказывался лечиться, сообщила пресс-служба медучреждения республики.

Габышев стал известен после своих заявлений на канале в YouTube, что пойдет в Москву «изгонять Путин» и очищать Россию от зла. Дойти ему и его сторонникам удалось только до границы Бурятии и Иркутской области, где его задержали силовики, а после передали в руки врачей. Летом 2020 года его выпустили из писхдиспансера, а в декабре он заявил о новом походе на Москву «на белом коне».

В январе к дому Габышева приехала полиция и увезла его в психдиспансер. Медики объяснили, что перед выпиской его осмотрела врачебная комиссия. Она заключила, что он нуждается в активном диспансерном наблюдении.

Активное диспансерное наблюдение назначается в том числе людям, представляющим социальную опасность для общества, а также тем, кто был ранее госпитализирован в стационар по решению суда. При активном диспансерном наблюдении гражданин обязан постоянно наблюдаться у психиатра.

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«Как это происходит? Он ходит к участковому психиатру на специальный участок на диспансерное наблюдение два раза или один раз в месяц. Ему назначаются лекарства, которые он должен принимать. Врач контролирует его состояние», — объяснили врачи.

По данным медучреждения, Габышев исправно ходил на прием до декабря. А потом перестал. Он отказывался общаться с медиками и родственниками. Врачи приехали к нему домой, но он не открыл двери. Пришлось вызвать полицию. Сейчас пациент находится в диспансере под наблюдением врачей.