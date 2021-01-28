Туристам на Алтае не хватило благоустроенных гостиниц

Туры на Алтай стали одними из самых популярных во время пандемии в 2020 году. В течение почти всего сезона спрос превышал предложение, и кому-то их гостей не хватило благоустроенных гостиниц, сообщила президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

Весной, когда в регионах России начали действовать ограничительные меры из-за распространения коронавируса, гостинцы и базы в Республике Алтай также были закрыты. Но с начала июля туристам разрешили приезжать в регион.

«Поток был, он превышал предложение, не все могли обработать заявки и разместить туристов… Сложно было всем. Те (туристы) которые раньше не путешествовали по России, не готовы были к тому, что они здесь увидели», — сообщила в ходе пресс-конференции в четверг Зяблицкая.

По ее словам, не весь спрос удовлетворялся по части благоустроенных средств размещения — гостиниц и турбаз. Сейчас предприниматели ориентируются на взыскательного потребителя.