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Туристов в Кузбассе прокатят на БелАЗах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Cmapm / CC BY-SA 3.0

Туристы, приехавшие в Кузбасс, увидят, как добывают уголь и даже смогут прокатиться на БелАЗе, пообещал министр туризма и молодежной политики области Антон Пятовский, рассказывая о развитии промышленного туризма.

Программа по развитию промышленного туризма разрабатывали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Кузбасс одним из первых регионов, вошедших в программу. И 16 крупнейших предприятий области готовы показывать приезжим, как добывают уголь.

«Мы должны всем гостям нашего региона показать не только красоты природы, но и наш промышленный потенциал. Я вам гарантирую, что никто, побывав, на угольном разрезе не останется равнодушным, прокатившись на БелАЗе и увидев эти невероятное масштабы. Это, на самом деле, здорово!» — сказал Пятовский в ходе пресс-конференции в четверг.

В ноябре мэр Междуреченска написал на своей странице в социальной сети, что разрез «Распадский», разработка которого начнется через три-четыре года, станет объектом промышленного туризма. Там оборудуют площадку для наблюдения за добычей угля.

Тема: Туризм в Сибири
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