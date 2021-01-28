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Эксперт рассказала, как избавиться от звонков из банков

Источник:
Радио Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Навязчивые звонки из банков с предложением предварительно одобренных кредитов можно прекратить, сообщила представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

«Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях», — сказала радио Sputnik Подковкина.

По ее слова, сами по себе такие звонки не являются нарушением. Банки, как правило, предлагают «предодобренные» кредиты хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам. Если клиент не хочет, чтобы к нему обращались с такими предложениями, ему следует уведомить об этом кредитную организацию.

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«Наиболее быстрым способом решения проблемы будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать согласие на обработку персональных данных», — отметила Подковкина.

Если и это не сработает, то потребитель может обратиться в ЦБ, и тогда уже регулятор поинтересуется у банка причиной продолжения таких звонков, заключила специалист.

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a-n-atol

на лиспеты их пересадить, разжирели не в меру