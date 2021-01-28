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Автомобилисты поедут за машиной мечты в любой город

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство российских водителей готовы ехать за автомобилем в другой город, из них больше трети — «куда угодно», такие данные после опроса получил портал «Дром».

Водителям задали вопрос: как далеко они готовы ехать за машиной мечты, — и предложили несколько вариантов километража. Самым популярным — 35% — стал ответ: «за хорошим вариантом поеду куда угодно».

В общей сложности 88% автолюбителей готовы приобрести машину в другом городе. Только 10% опрошенных будут рассматривать варианты только в своем городе, а 3% готовы дистанционно приобрести машину с доставкой «на дом».

«Живу в Омске. Ездил за машиной в Обниск, Хабаровск, Москву, Бердск. Так что за действительно хорошим и редким экземпляром прикольно смотаться. Заодно и прокатиться. Либо цена очень хорошая, или просто редкий экземпляр. Понятно, что за каким-нибудь Kio Rio не поедешь, их и в своем регионе полно», — рассказал о своем опыте один из участников опроса.

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В Санкт-Петербурге вариант ответа «Вообще не готов ехать. Смотрю в своем городе» выбирали в два раза чаще, чем в среднем по стране — 20%. Ответ «За хорошим вариантом поеду куда угодно» в республике Саха (Якутия) выбрали 74,6% опрошенных, в Забайкальском крае — 62,5%, а в Бурятии и Иркутской области по 49% и 48% соответственно.

«В сложившейся обстановке на автомобильном рынке – дефиците новых автомобилей и отсутствие обновления рынка б/у – неудивительно, что люди в поиске хорошего варианта расширяют границы поиска автомобиля. Возможно, этот тренд сохранится на какое-то время и после стабилизации рынка», — прокомментировала пресс-секретарь «Дрома» Елизавета Олофинская.

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