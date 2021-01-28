Эксперт назвал причины отказа потребителю в кредитах

Отказ в банковских кредитах может зависеть от множества факторов. Кредитные учреждения оценивают возраст, семейное положение, «оседлость», соцсети и другое, сообщил Sibnet.ru замуправляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС Банка Сергей Хлебников.

«Банки оценивают всю информацию... Это возраст, семейное положение, занятость, сфера деятельности, "оседлость", образование, действительность и качество предоставляемых заемщиком документов, уровень доходов и расходов, наличие имущества, закредитованность, кредитную историю», — перечислил замуправляющего.

На отказ в кредите может повлиять также наличие судимости, исполнительных листов, банкротств, неуплаты алиментов, долгов по ЖКХ и штрафов, и даже представленность заемщика в социальных сетях. Все это проверяется на соответствие предоставляемой заемщиком информации и той, что есть у банка.

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«Анализ данных в принципе дает банку представлении о финансовых привычках и поведении потенциальных заемщиков. Если заемщик долгое время при наличии сопоставимого дохода не платит, например, алименты, — это означает, что у него есть сформированная привычка не платить по своим долгам», — объяснил эксперт.

Но если для получения кредита заемщик все-таки заплатит алименты, то формально причина отказа будет устранена. Хотя это не означает, что заемщик стал другим человеком и будет демонстрировать другое поведение в будущем, и банк все равно может оказать в выдаче кредита.

Также банк может отказать из-за неадекватного поведения потенциального заемщика при подаче заявки, если заемщик находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, проявляет агрессию, нетерпение и неуважение. Все эти данные оцениваются банками как в отдельности, так и в совокупности.