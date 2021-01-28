Врач определил увеличивающую либидо кашу

Каша из чечевицы увеличивает либидо за счет содержащегося в ней полезного вещества — фенилаланина, сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Чечевица содержит фенилаланин — предшественник вещества, которое вырабатывается, когда мы влюблены, оно отвечает за желание, увеличивает либидо», — сказал Продеус в телепередаче «Жить здорово».

Он отметил, что достаточно съедать около 100 граммов гарнира из чечевицы. Перед сексом, также полезно выпить ромашкового чая, чтобы снять лишнее волнение, сказал врач.

Также он посоветовал авокадо, как источник полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают предотвратить образование холестериновых бляшек, а значит способствуют долголетию и хорошему кровоснабжению всех органов.