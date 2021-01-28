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Прокуратура проверит отключения тепла в омской COVID-больнице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Омска обратилась в прокуратуру из-за отключений тепла в городской больнице №11 для пациентов с COVID-19.

Как сообщила омская администрация в четверг, поводом послужили неоднократные обращения от горожан и руководства больницы №11.

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«Администрация города неоднократно указывала теплоснабжающей организации ООО "Теплогенерирующий комплекс" на необходимость обеспечения бесперебойного теплоснабжения медицинского учреждения», – сказано в сообщении.

Администрация направила в прокуратуру обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с теплоснабжением больницы и принять меры прокурорского реагирования, чтобы обеспечить пациентов больницы и других жителей города необходимым теплом.

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