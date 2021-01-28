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Самый добрый фильм года о байкальский нерпе вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» вышел в российский прокат в четверг. Создатели фильмы уверяют, что это самый добрый фильм года, а озвучивают картину Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

Главная героиня — байкальский нерпенок Юма. Любопытная и любознательная. Она не хочет сидеть в ледяном доме и отправляется на далекие Ушканьи острова. Но по пути ей предстоит столкнуться с множеством опасностей и приключений, познакомиться с друзьями, избежать встреч с врагами.

Уникальные съемки на воде и под водой позволяют проследить жизнь Юмы практически от рождения и до момента, когда она отправляется на Ушканьи острова. Снимали фильм пять лет. Создателям пришлось поучаствовать в 14 экспедициях.

Ленту озвучили Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Музыкальной темой главной героини стало симфоническое исполнение произведений Чайковского. В фильме также звучит оригинальная композиция Басты.

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