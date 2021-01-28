Красноярские ученые создали фильтры из нановолокон для респираторов

Молодые ученые Красноярского научного центра СО РАН придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов, которые задерживают инфекционные частицы размером менее 100 нанометров, сообщает Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ).

Самоочищающиеся фильтры для масок делают в виде витражной структуры, которая не пропустит вирусы и обеспечит защиту органов дыхания на 99%. Фильтр из нановолокон, соединенных с металлической микросеткой, помещается в маску-респиратор. Это позволяет проводить по ней электрический импульс, что очищает поверхность мембраны.

Для подачи электричества в фильтре размещен нагревательный элемент, работающий при напряжении в 5 вольт. Сам же фильтр отличается нанопористостью и микронной толщиной пористого слоя, что дает ему возможность задерживать мельчайшие частицы и не создавать при этом большого сопротивления дыханию.

Проект под руководством младшего научного сотрудника Института химии и химической технологии СО РАН Айрааны Куулар получил 500 тысяч рублей на конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям.

«Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например, вирусов или сажи. Возникла идея создания нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100 нанометров», — рассказала Куулар.

По ее словам, такая маска станет отличным средством защиты для врачей и пациентов не только в период гриппа и острых вирусных инфекций, но и для шахтеров, которые постоянно нуждаются в респираторной защите.

Ученые создали первую партию инновационных фильтров и получили патент на промышленный образец изобретения.