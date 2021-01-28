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Заводам запретят производить мало спирта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © most.life

Заводы будут лишать лицензии за недопроизводство спирта — соответствующий законопроект Государственная Дума приняла в первом чтении.

Закон обяжет организации, владеющие оборудованием для производства этилового спирта, обеспечить выпуск продукции на уровне не менее 70 % производственной мощности. За нарушение требования предложено аннулировать лицензию.

«Новые нормы никак не затронут добросовестных производителей, но будут способствовать сокращению объемов нелегального производства этилового спирта на лицензируемом оборудовании», — отмечается в пояснительной записке к документу.

По данным авторов законопроекта, сейчас на складах Росалкогольрегулирования находится свыше 2,5 миллиона литров этилового спирта, изъятого из незаконного оборота.

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