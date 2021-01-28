НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Водитель Mazda погиб, влетев под грузовик в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
230 0

Водитель автомобиля Mazda погиб, врезавшись в грузовик на трассе в Карасукском районе, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В 23.30 в среду в Карасукском районе 41-летний водитель автомобиля Mazda, ехал со стороны Карасука в сторону поселку Краснозерское. Он столкнулся на 381 километре автодороги К-17р с грузовым автомобилем МАН с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. 

В результате ДТП на месте погиб водитель Mazda. Проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Еще по теме
Школьница выпала из окна в Новосибирске
Кондуктор в Красноярске пинками выгнала пенсионерку без маски
Авария с 17 автомобилями произошла на трассе в Кузбассе. ВИДЕО
Троллейбус насмерть сбил парня в Иркутске. ВИДЕО 18+
смотреть все
Новосибирск #ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал к примирению Европу
•
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
•
Эксперт рассказала, как избавиться от звонков из банков
•
Российский депутат спел детям матерную песню
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристов в Кузбассе прокатят на БелАЗах
Сибирь 28.01.2021 12:54
Школьница выпала из окна в Новосибирске
Сибирь 28.01.2021 12:21
Эксперт назвал причины отказа потребителю в кредитах
Сибирь 28.01.2021 12:06
Прокуратура проверит отключения тепла в омской COVID-больнице
Сибирь 28.01.2021 11:28
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
6400
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4216
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
3324
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3154
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал к примирению Европу
•
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
•
Эксперт рассказала, как избавиться от звонков из банков
•
Российский депутат спел детям матерную песню
О самом главном
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
114
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
102
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
95
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
55