Водитель Mazda погиб, влетев под грузовик в Новосибирской области

Водитель автомобиля Mazda погиб, врезавшись в грузовик на трассе в Карасукском районе, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В 23.30 в среду в Карасукском районе 41-летний водитель автомобиля Mazda, ехал со стороны Карасука в сторону поселку Краснозерское. Он столкнулся на 381 километре автодороги К-17р с грузовым автомобилем МАН с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП на месте погиб водитель Mazda. Проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.