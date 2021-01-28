Водитель Mazda погиб, влетев под грузовик в Новосибирской области

Водитель автомобиля Mazda погиб, врезавшись в грузовик на
трассе в Карасукском районе, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по
Новосибирской области Сергей Страдымов.
В 23.30 в среду в Карасукском районе 41-летний водитель
автомобиля Mazda, ехал со стороны Карасука в сторону поселку Краснозерское. Он столкнулся
на 381 километре автодороги К-17р с грузовым автомобилем МАН с полуприцепом под
управлением 34-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП на месте погиб водитель Mazda. Проводится
доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины
и обстоятельства происшествия.