НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Томская область продлит режим повышенной готовности

Источник:
Sibnet.ru
86 0
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о намерении продлить в регионе режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавируса.

«Благодаря морозам, строгим ограничительным мерам, контролю за соблюдением масочного режима и конечно работе врачей, эпидемическая ситуация в Томской области значительно улучшилась … Но хочу подчеркнуть: расслабляться рано. Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля», – цитирует Жвачкина пресс-служба администрации региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпад заражаемости COVID зафиксирован в Томской области

В торговых центрах, в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей продолжит действовать масочный режим.

Накануне стало известно, что в Томской области снизился уровень заболеваемости коронавирусом, впервые за несколько месяцев заразилось менее 100 человек за сутки.

Тема: Коронакризис
Спад заражаемости COVID зафиксирован в Томской области вместо всплеска
Сто тысяч доз вакцины от COVID поступит в Новосибирскую область
Пункт вакцинации от COVID откроется в кемеровском ТРЦ
Разработчик «Новичка» анонсировал лекарство от COVID-19
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал к примирению Европу
•
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
•
Госсекретарь США заявил о растущей вражде с Китаем
•
Минфин вывел из банков свободные деньги
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ветеринары выловили более 2 тысяч бездомных собак в Улан-Удэ
Сибирь 28.01.2021 10:32
Томская область продлит режим повышенной готовности
Сибирь 28.01.2021 10:15
Кондуктор в Красноярске пинками выгнала пенсионерку без маски
Сибирь 28.01.2021 10:10
Полиция задержала еще одного депутата горсовета Новосибирска
Сибирь 28.01.2021 09:27
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
6378
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4194
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
3301
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3102
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал к примирению Европу
•
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
•
Госсекретарь США заявил о растущей вражде с Китаем
•
Минфин вывел из банков свободные деньги
О самом главном
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
114
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
102
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
95
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
55