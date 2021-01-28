Томская область продлит режим повышенной готовности

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о намерении продлить в регионе режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавируса.

«Благодаря морозам, строгим ограничительным мерам, контролю за соблюдением масочного режима и конечно работе врачей, эпидемическая ситуация в Томской области значительно улучшилась … Но хочу подчеркнуть: расслабляться рано. Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля», – цитирует Жвачкина пресс-служба администрации региона.

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В торговых центрах, в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей продолжит действовать масочный режим.

Накануне стало известно, что в Томской области снизился уровень заболеваемости коронавирусом, впервые за несколько месяцев заразилось менее 100 человек за сутки.