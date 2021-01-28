Кондуктор в Красноярске пинками выгнала пенсионерку без маски

Кондуктор автобуса №88 в Красноярске пинками выгнала пенсионерку без маски, а бабушка в ответ оторвала воротник куртки кондуктора. Видео, снятое очевидцами конфликта, мгновенно разошлось по соцсетям.
На кадрах видно, что кондуктор толкает пожилую женщину в
шубе к выходу, но та не хочет выходить. Затем кондуктор пинает женщину, а она отрывает от куртки кондуктора воротник. По словам очевидцев, конфликт произошел
из-за того, что пассажир отказывалась надевать маску в салоне автобуса.
По данным департамента транспорта мэрии Красноярска сообщили,
что по данному факту началась проверка. Перевозчика поставили
в известность о случившемся.