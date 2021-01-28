Кондуктор в Красноярске пинками выгнала пенсионерку без маски

Кондуктор автобуса №88 в Красноярске пинками выгнала пенсионерку без маски, а бабушка в ответ оторвала воротник куртки кондуктора. Видео, снятое очевидцами конфликта, мгновенно разошлось по соцсетям.

На кадрах видно, что кондуктор толкает пожилую женщину в шубе к выходу, но та не хочет выходить. Затем кондуктор пинает женщину, а она отрывает от куртки кондуктора воротник. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что пассажир отказывалась надевать маску в салоне автобуса.

По данным департамента транспорта мэрии Красноярска сообщили, что по данному факту началась проверка. Перевозчика поставили в известность о случившемся.