Бойега и Де Ниро снимутся в криминальной драме о «Формуле 1»

Новый фильм Netflix расскажет о талантливом гонщике «Формулы 1», который ввязался в неприятности, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia. Дата начала съемок и премьеры фильма, пока неизвестны.

По сюжету вундеркинд гоночного автомобиля Формулы-1 из Детройта, становится водителем в преступной банде ради спасения семьи.

Режиссером и продюсером фильма стал Джерард МакМюррей («Горящие пески», «Судная ночь. Начало»). Роли исполнят Джон Бойега («Звездные войны: Пробуждение силы») и Роберт Де Ниро («Крестный отец», «Оданажды в Америке»).