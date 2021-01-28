Telegram дал возможность перенести переписку из WhatsApp

Мессенджер Telegram запустил новую функцию, позволяющую переносить пере переписку из других приложений, в том числе WhatsApp. Доступна она пока только для пользователей WhatsApp.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — говорится в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.

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Кроме того, с новым обновлением пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.

Появилась также возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.